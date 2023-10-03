Губернатор Забайкалья после скандала отменил решение о сокращении завучей в малокомплектных школах

Ставки завучей в малых школах Забайкальского края пока не будут сокращать, что анонсировала и.о. министра образования региона Марина Секержитская.

На днях она сказала, что сокращение коснется почти 300 школ, в которых обучаются менее 200 учеников. В школах с числом учеников от 200 до 270 завучей сохранят только на полставки, а в более крупных учреждениях ставка завуча будет зависеть от количества учеников. Это вызвано тем, что есть "перерасход" по административно-управленческому персоналу. И есть показатели "эффективности", которые регион не выполняет.

Как пишут местные СМИ, учителя говорят, что решение о сокращении завучей было принято в обход Федерации профсоюзов Забайкалья.

Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев назвал это решение преступлением.

"Сегодняшняя политика экономического блока правительства региона привела к тому, что у нас бюджет превратился в дырку от бублика. Но не понимаю, как можно за счет сельских школ экономить. <...> Вы хотите, чтобы директор все обязательства по этой системе на себя одного замкнул? <...> Если даже предлагаете их от учительской нагрузки освободить, то кого в школы пошлете работать вместо них? Всё это приведет к тому, что директора из сельских школ побегут. Никто не сможет тащить на себе всё: учебную работу, воспитательную, обеспечение безопасности, организационные моменты. Школы в районах загнутся, когда там руководить некому будет", - написал депутат в своем телеграм-канале.

Он обратился к главе региона Александру Осипову, и тот отменил постановление "из-за сложившегося неправильного его понимания и неясности применения ряда норм этого документа".

В начале года власти региона признали нехватку учителей в школах, притом что они и так "тянут" по полторы-две ставки.

Летом в Забайкалье приняли законопроект о повышении заработных плат бюджетников. С 1 июля зарплаты в среднем подняли на 6%, но отменили районную надбавку в 20%. То есть зарплаты были снижены.

Согласно Росстату, средняя зарплата учителя в Забайкальском крае в 2023 году составляет 49 тыс. рублей. А вот по данным ГородРабот.ру, средняя зарплата учителя в регионе всего 30 тыс. рублей, а медианная - 26 тыс. В расчете же на одну ставку "чистая" зарплата является буквально нищенской.