Четыре украинских БПЛА перехватили над Орловской областью, два - над Тульской

Силы ПВО сегодня ночью перехватили четыре украинских БПЛА самолетного типа над Орловской областью и два - над Тульской, сообщает Минобороны России.

Telegram-канал Shot пишет, что начиненный взрывчаткой беспилотник упал в 100 метрах от украинской границы в Курской области. Дрон был обнаружен в районе деревни Попово-Лежачи Глушковского района. Его уничтожили направленным взрывом.

26 октября Курскую АЭС пытались атаковать три украинских беспилотника. Они были перехвачены средствами ПВО. Атака не повлияла на работу станции.