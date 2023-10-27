Курскую АЭС попытались атаковать три украинских беспилотника

Курскую АЭС пытались атаковать три украинских беспилотника, сообщили в пресс-службе станции.

В результате атаки пострадавших и повреждений нет. Атака не повлияла на работу станции, АЭС работает в штатном режиме.

Отмечается, что радиационный фон на станции и в окрестностях "на уровне природных значений".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что вечером 26 октября возле Курчатова, где находится Курская АЭС, российские средства противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат Украины.

В июле жители Курчатова, на территории которого находится Курская АЭС, сообщили о сильном взрыве. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника. Он заявлял, что критически важные объекты не повреждены.