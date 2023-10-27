28 Октября 2023
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Фото: Банк России

"Толк - нет. Вред – да": ЦБ поднял ключевую ставку на максимум с начала СВО

Центральный банк России 27 октября поднял ключевую ставку до 15% годовых.

Выше ставка была весной 2022 года, когда регулятор пытался скорректировать последствия от введенных в отношении России санкций. Но тогда ЦБ довольно быстро снизил ставку с шоковых 20%. Теперь же ведомство Эльвиры Набиуллиной заявляет, что не нужно надеяться на скорое возвращение к нейтральному значению ставки.

"Толк – нет. Вред – да", – так коротко прокомментировал решение ЦБ уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

Решение ЦБ почти совпало с одобрением в первом чтении бюджета России на 2024 год в Госдуме. Ситуация складывается таким образом, что макроэкономические условия, в расчете на которые верстался бюджет, выходят из рамок прогнозов еще на этапе рассмотрения в парламенте.

Теги: ключевая ставка, центральный банк, инфляция


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