В Пермском крае старшекласснику вручили повестку прямо в школе

В Пермском крае 11-класснику вручили повестку прямо в школе — после празднования Дня призывника. Об этом сообщила в соцсетях глава Кишертского муниципального округа Наталья Колобова, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие проходило в школьном спортзале. Учеников поделили на две команды: команду старшеклассников, и команду призывников. На мероприятие пригласили чиновников, военного комиссара, военнослужащих пункта отбора на военную службу по контракту и настоятеля храма. Для подростков устроили соревнования, после которых один из них получил повестку.

"В завершении мероприятия одному из призывников военный комиссар Кишертского и Суксунского районов Игорь Воловичев вручил повестку для прохождения службы в рядах армии", - сообщила Колобова.

Отметим, что согласно положениям подпунктов "Г" и "Г.1" пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призывники имеют право на отсрочку, если они учатся по очной форме обучения и успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования.

Это означает, что юноша, состоящий на воинском учете в военном комиссариате, чтобы получить эту отсрочку, должен предоставить справку о прохождении им обучения в школе по очной форме обучения и приложить ее к заявлению, в котором он просит о предоставлении ему отсрочки. Без такого заявления отсрочка ему предоставлена не будет, поскольку чтобы получить ее, нужно заявить о своем желании использовать свое право на эту отсрочку.

Заявление нужно подготовить в двух экземплярах (один вместе со справкой предоставляется в канцелярию военного комиссариата, на втором в канцелярии должны поставить отметку о приеме и регистрации этого заявления), прийти в военный комиссариат в часы приема с паспортом и подать это заявление вместе с оригиналом справки в канцелярию военного комиссариата.