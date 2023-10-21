В Свердловской области десятки тысяч жителей остались без газа

Тысячи жителей Нижнего Тагила остались без газа.

По предварительной информации прокуратуры Свердловской области, сегодня утром во время земляных работ на пересечении улицы Октябрьской революции и проспекта Ленина поврежден газопровод высокого давления. Из-за этого 253 многоквартирных домах в центральной части города – по улицам Карла Маркса, Ленина, Октябрьской революции, Строителей, Горошникова, Садовая, Мира, Газетная, Первомайская, Ломоносова, Пархоменко – остались без газа. В этих домах живут 20 тыс. человек. Специалисты устраняют повреждение. Прокуратура начала проверку ситуации.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле ввели дополнительные меры по профилактике острых респираторных и энтеровирусных инфекций. Соответствующее постановление 12 октября подписал глава города Владислав Пинаев. Документ вводит временный запрет на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в детских садах и школах. Также вводится запрет на посещение учреждений дополнительного образования – спортивных секций, кружков, творческих коллективов и других.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в тагильских школах за каждым классом закрепляется отдельное помещение, где будут проходить занятия. Исключением станут уроки с применением электронных средств обучения – например, информатика. Как уточнили в мэрии, на данный момент на карантине по ОРВИ находятся 18 групп в 18 детсадах Нижнего Тагила – всего 289 детей в закрытых группах. Также карантин введен в 24 классах в 12 школах – 507 учащихся в закрытых классах.