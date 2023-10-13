В Нижнем Тагиле запретили массовые мероприятия в детсадах и школах

В Нижнем Тагиле ввели дополнительные меры по профилактике острых респираторных и энтеровирусных инфекций. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Соответствующее постановление 12 октября подписал глава города Владислав Пинаев. Документ вводит временный запрет на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в детских садах и школах. Также вводится запрет на посещение учреждений дополнительного образования – спортивных секций, кружков, творческих коллективов и других.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в тагильских школах за каждым классом закрепляется отдельное помещение, где будут проходить занятия. Исключением станут уроки с применением электронных средств обучения – например, информатика.

Как уточнили в мэрии, на данный момент на карантине по ОРВИ находятся 18 групп в 18 детсадах Нижнего Тагила – всего 289 детей в закрытых группах. Также карантин введен в 24 классах в 12 школах – 507 учащихся в закрытых классах.