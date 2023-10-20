20 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Суд в Иркутске арестовал мэра Тулуна

Суд в Иркутске отправил под арест до 1 декабря мэра Тулуна Юрия Кариха, задержанного по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.

Напомним, Следственный комитет России подозревает Кариха в мошенничестве при переселении горожан из аварийного жилья. Ему и пяти его подчиненным предъявлено обвинение. Ранее следователь определил троих обвиняемых под подписку о невыезде, еще двое ограничены судом в определенных действиях.

В начала октября в СМИ появилась информация о допросе Кариха в СКР. На следующий день он вышел на работу, а на сайте администрации города появилось заявлении в довольно пренебрежительном тоне. Однако 16 октября Кариха все-таки задержали.

Теги: тулун, карих, арест


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