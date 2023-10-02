02 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Повышение пенсионного возраста дало рынку труда 1,7 миллиона россиян

Повышение пенсионного возраста дало российскому рынку труда дополнительные 1,7 млн человек, и почти все они смогли найти работу, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Без "пенсионной реформы" кадровый дефицит, который сейчас испытывает страна, мог быть бы значительно острее, считают авторы исследования.  

Напомним, с 2018 года российские власти (правительство, парламент, президент) начали повышение пенсионного возраста на пять лет – для мужчин это 65 лет, для женщин – 60.

В 2018-2023 гг. численность пенсионеров по старости снизилась на 2,4 млн человек, и не последнюю роль в этом сыграло именно повышение пенсионного возраста. Сейчас в стране 34,2 млн пенсионеров по возрасту. Это минимальный показатель с 2014 года.

Также снизился коэффициент демографической нагрузки – отношение числа россиян в нетрудоспособном возрасте к числу трудоспособных.

Вырос и средний фактический возраст выхода с рынка труда вырос на 1,1 года для мужчин и на 2,1 года для женщин - до 64 лет и 62,7 года соответственно, пишет "Коммерсант".

Эксперты отмечают, что дефицит на рынке труда заставляет работодателей изменять свой взгляд на так называемых предпенсионеров – теперь им довольно легко найти работу.

Теги: пенсионный возраст, россияне, дефицит кадров, рынок труда


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