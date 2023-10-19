Губернатор Александр Авдеев посетил Ковровский район: Муниципалитет не до конца использует возможность участия в программе комплексного развития сельских территорий

18 октября Губернатор Владимирской области Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Ковровский район, где посетил сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, на территории муниципального образования действует 8 сельхозорганизаций. В их числе – животноводческий комплекс «Муравия», где побывал глава региона. Предприятие занимается разведением крупного рогатого скота и производством молочной продукции – около 20 тонн молока в день.

Сейчас в «Муравии» реализуется инвестиционный проект по реконструкции и модернизации животноводческого двора на 200 голов. По итогам прошлого года чистая прибыль СХП составила 53,1 млн рублей. Общая земельная площадь предприятия составляет 1,2 тысяч га.

«Предприятие планирует развиваться и практически в полтора раза увеличить объём производства молока. Соответственно, будут задействованы новые земельные участки, которые сейчас зарастают травой. Для нас очень важно, чтобы вся земля обрабатывалась», – отметил Александр Авдеев.

В животноводческом комплексе установлено современное оборудование, которое сводит к нулю ручной труд. Почти весь процесс автоматизирован, состояние животных определяется с помощью специальных датчиков – они контролируют вес коровы и её общее состояние. В настоящее время в хозяйстве содержатся около 2,5 тысяч голов.

Также Александр Авдеев посетил Ковровский завод силикатного кирпича, который более 60 лет производит строительные материалы. Предприятие полного цикла включает в себя все этапы производства: от добычи необходимых для выпуска кирпича и газобетона природных компонентов: песка, извести и воды, до упаковки и доставки готовой продукции. Завод стал одним из первых выпускать цветной кирпич – с 2000 года здесь изготавливают стройматериалы 8 разных оттенков.

«Предприятие производит востребованную, качественную продукцию. Завод оснащён современным оборудованием. Руководство вкладывает много денег в перевооружение, оснащение производства и инвестиции. Это даёт свои плоды», – отметил глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов.

В ассортименте Ковровского завода силикатного кирпича – более 50 видов продукции, применяемой в разных областях строительной индустрии. За 2022 год предприятие отгрузило продукции на 628 млн рублей.

«Ковровский район не до конца использует возможность участия в программе комплексного развития сельских территорий. Хотя это большое подспорье – можно получить средства на обновление системы водоснабжения, на строительство спортивных объектов. Поэтому сегодня подсказали пути решения и надеюсь, что муниципалитет будет использовать все возможности и получит дополнительные средства не только из регионального, но и федерального бюджета», – подвёл итог рабочей поездки Александр Авдеев.