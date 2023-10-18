Лантартова заявила, что учителя, работающие на ЕГЭ, подчас голодают

Необходимо пересмотреть подход к оплате работы учителей, задействованных в проведении ОГЭ и ЕГЭ. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, которая направила соответствующее обращение министру просвещения Сергею Кравцову.

Она отмечает, что сейчас ситуация в каждом регионе своя, а разница в выплатах достигает десятков раз.

"Сельские учителя оплачивают дорогу из личных средств. Зачастую их расходы превышают размер получаемых компенсационных выплат", - пишет депутат.

Также учителя иногда вынуждены работать голодными, чтобы успеть выполнить нормативы, добавляет Лантратова.