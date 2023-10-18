Умер профессор МГУ Александр Бузгалин

Бузгалин родился 18 июля 1954 г. Имел степень доктора экономических наук (1989), был профессором кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова, руководил Центром современных марксистских исследований философского факультета МГУ, занимал пост вице-президента Вольного экономического общества России, часто выступал экспертом Накануне.RU .

Скончался доктор экономических наук, профессор МГУ Александр Бузгалин. Это произошло сегодня ночью в больнице Склифосовского после ишемического инсульта, сообщил на своей странице "ВКонтакте" правозащитник, юрист КПРФ Илья Сиволдаев.



