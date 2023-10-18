В Екатеринбурге мошенники заставили пенсионерку взять кредит под залог квартиры

В Екатеринбурге мошенники убедили пенсионерку оформить кредит и все деньги перевести им. Пострадавшая обратилась в полицию.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, неизвестные заявили ей о взломе аккаунта в приложении "Госуслуги" и утечке ее персональных данных. Затем с женщиной связались "специалисты Банка России" и под предлогом защиты ее счетов от мошенников убедили оформить ряд "зеркальных кредитов", в том числе под залог квартиры.

В результате по указанию лжебанковских служащих пенсионерка перевела на "безопасные счета" 3 млн 360 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

УМВД по Екатеринбургу в очередной раз призывает пожилых уральцев быть бдительными. Настоящие сотрудники правоохранительных органов и представители банков никогда не звонят людям и не заставляют совершать никаких манипуляций с деньгами.

Ранее главный библиотекарь одной из екатеринбургских библиотек стала жертвой мошенников. Аферисты убедили ее оформить "зеркальный кредит" больше чем на миллион рублей.