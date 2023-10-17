В Екатеринбурге библиотекарь перевела деньги мошенникам, написавшим от имени ее директора

17 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге библиотекарь перевела деньги мошенникам, написавшим от имени ее директора

Главный библиотекарь одной из екатеринбургских библиотек стала жертвой мошенников. Аферисты убедили ее оформить "зеркальный кредит" больше чем на миллион рублей.

Как рассказали Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, с женщиной через мессенджер от имени "директора библиотеки", где она работает, пришло сообщение, что вскоре с ней свяжется некий "сотрудник ФСБ". Затем ей действительно позвонил лжесиловик и попросил содействовать с "сотрудниками Центрального банка".

Далее жертве позвонила "специалист ЦБ РФ", которая убедила следовать дальнейшим ее указаниям. После этого доверчивая екатеринбурженка оформила "зеркальный кредит" на 1,3 млн рублей, через кассу обналичила деньги и несколькими операциями перевела наличные на так называемые "безопасные счета". Лишь вернувшись домой она поняла, что отдала все мошенникам. Библиотекарь обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело.

Как отмечают в УМВД по Екатеринбургу, аферисты придумали новый способ обмана. Они выдают себя за "директоров компаний", "ректоров университетов", "главврачей больниц" и других "руководителей". Мошенники подделывают их аккаунты в сервисах обмена сообщениями, а затем связываются с жертвами и под разными предлогами выманивают деньги или конфиденциальную информацию.

Также об еще одном новом способе мошенничества предупреждали в Уральском главном управлении ЦБ РФ.

Теги: библиотека, мошенники, полиция, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети