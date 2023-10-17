В Екатеринбурге библиотекарь перевела деньги мошенникам, написавшим от имени ее директора

Главный библиотекарь одной из екатеринбургских библиотек стала жертвой мошенников. Аферисты убедили ее оформить "зеркальный кредит" больше чем на миллион рублей.

Как рассказали Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, с женщиной через мессенджер от имени "директора библиотеки", где она работает, пришло сообщение, что вскоре с ней свяжется некий "сотрудник ФСБ". Затем ей действительно позвонил лжесиловик и попросил содействовать с "сотрудниками Центрального банка".

Далее жертве позвонила "специалист ЦБ РФ", которая убедила следовать дальнейшим ее указаниям. После этого доверчивая екатеринбурженка оформила "зеркальный кредит" на 1,3 млн рублей, через кассу обналичила деньги и несколькими операциями перевела наличные на так называемые "безопасные счета". Лишь вернувшись домой она поняла, что отдала все мошенникам. Библиотекарь обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело.

Как отмечают в УМВД по Екатеринбургу, аферисты придумали новый способ обмана. Они выдают себя за "директоров компаний", "ректоров университетов", "главврачей больниц" и других "руководителей". Мошенники подделывают их аккаунты в сервисах обмена сообщениями, а затем связываются с жертвами и под разными предлогами выманивают деньги или конфиденциальную информацию.

Также об еще одном новом способе мошенничества предупреждали в Уральском главном управлении ЦБ РФ.