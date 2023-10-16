Уральские банкиры заявили о новой схеме мошенничества: жертву записывают на прием

В Уральском главном управлении ЦБ РФ предупредили о новой схеме мошенничества. Речь идет об обещаниях вернуть деньги наличными в приемной Банка России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, аферисты заявляют человеку, что неизвестные пытаются украсть деньги с его счета, а для спасения средств их надо перевести на "безопасный счет" в Центробанке. Но по новой легенде потенциальной жертве внушают, что сбережения на "спецсчет" переводятся временно, на период поиска преступников, а потом всю сумму якобы возместят наличными в общественной приемной Банка России в Москве.

При этом мошенники от имени жертвы и с использованием ее номера телефона действительно записывают человека на личный прием в общественную приемную ЦБ на сайте регулятора. В итоге человеку приходит SMS-подтверждение с короткого номера Банка России 300. Это позволяет преступникам войти в доверие и убедить сделать перевод, также злоумышленники пугают уголовной ответственностью за "разглашение информации следствия".

Только в сентябре 2023 года в Банк России обратились несколько десятков человек, пострадавших от такой схемы обмана. В некоторых случаях были похищены десятки миллионов рублей.

В Уральском главном управлении отметили, что Центробанк не работает с физическими лицами, не открывает для них никакие счета и не обзванивает людей.

"Если вам позвонили якобы сотрудники Банка России – положите трубку", - советуют в управлении.