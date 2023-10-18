Проведенная после "чуда в поле 2.0" проверка показала массу нарушений у "Уральских авиалиний"

Ространснадзор выявил массу нарушений в работе "Уральских авиалиний". Проверка проводилась после экстренной посадки самолета под Новосибирском и доказала, что авиаперевозчик пренебрегал контролем полноты и качества техобслуживания бортов, документы персоналом оформлялись не должным образом, а периодическую подготовку проигнорировало около 150 инженеров. Об этом сообщают "Известия", имеющие в распоряжении акт проверки ведомства.

Проверка проводилась в сентябре по распоряжению начальника МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу (УФО) Сергея Фомина. Было осмотрено шесть Airbus A320/A319 в парке перевозчика и участки цехов ремонта. Также были получены и проанализированы письменные объяснения командиров экипажей и технических специалистов авиакомпании.

Как выяснилось, "Уральские авиалинии" пренебрегали техобслуживанием самолетов: обнаружены поврежденные фюзеляжи, коррозия на некоторых деталях самолета, загрязненные зеркала стоек шасси, некорректное нанесение герметика в ходе ремонтов и другие недочеты. Все это идет вразрез с федеральными авиационными правилами. Однако, было отмечено, что все перечисленные нарушения авиакомпания устранила еще до завершения проверки.

Проверка также показала, что экипаж не всегда заносил в бортовые журналы замечания и дефекты, возникшие во время полета. Иногда в актах путали модели самолетов, руководство пренебрегало переподготовкой персонала, а аудит подрядной организации по ТО не проводился в авиакомпании с апреля 2022 года. Более того, по некоторым авиаинцидентам компанией так и не было проведено собственных расследований, что говорит о ненадлежащем исполнении должностными лицами своих обязанностей.

Несмотря на это, оснований для приостановки или аннулирования сертификатов "Уральских авиалиний" Ространснадзор не нашел. Хотя, по словам источника издания, качеством обслуживания самолетов заинтересовались в ФСБ РФ. В свою очередь в "Уральских авиалиниях" отметили, что в проверке Ространснадзора нет ничего необычного — аналогичные проводятся в каждой авиакомпании по всей стране. Представитель компании Вера Гасникова пообещала, что выявленные нарушения ни в коем случае не несут угрозу безопасности пассажиров и будут устранены в ближайшее время.

Напомним, 12 сентября самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле после того как полетел на запасной аэродром и у него не хватило топлива. В предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. После генеральный директор компании Сергей Скуратов заявил, что выплатит пассажирам рейса "компенсацию за испуг". По завершении расследования самолет планируют вернуть к осуществлению рейсов.