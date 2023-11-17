Росавиация раскритиковала итоги расследования "чуда на поле 2.0". В отчете 15 ошибок

В отчете Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ), проводящего расследование посадки самолета "Уральских авиалинии" на поле под Новосибирском, обнаружили 15 ошибок. Центральный аппарат Росавиации также посчитал - приведенные в документе рекомендации не могут гарантировать, что в будущем аналогичная ситуация не повторится. В результате расследование возобновили.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на отчет и собственный источник в ведомстве, в документе были допущены ошибки в расчетах и приведены данные, которые не подтверждаются записью переговоров экипажа, обман командира самолета об индикации убранного положения шасси, а также утверждение, что пилоты заранее рассчитали количество имеющегося топлива, которое позволило бы им долететь до Новосибирска. Все это - неподтвержденная информация, а если исходить из расшифровки переговоров, то никаких расчетов и вовсе не было. Окончательно все встанет на свои места после расшифровки черных ящиков.

В отчете утверждается, что командир судна обоснованно отказался от посадки в Омске, с чем согласилась и комиссия, однако это противоречит состоянию систем самолета, погоде, состоянию и длине полосы. Комиссия проигнорировала "недопустимо низкий уровень" подготовки пилотов и их "безрассудные действия" в чрезвычайной ситуации, отсутствие у пилотов должной подготовки для взаимодействия в подобных неординарных ситуациях, а также их непонимание индикации и систем судна.

В Росавиации считают, что пилоты "Уральских авиалиний" не имеют достаточную теоретическую и тренажерную подготовку. Более того, при подготовке отчета, комиссия предоставила, как считает ведомство, некорректные рекомендации, которые должны были бы предотвратить подобные инциденты.

Подобные упущения недопустимы. Как считает президент международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Валерий Шелковников, единственная разница между подобным инцидентом и катастрофой - это то, что трагедии удалось избежать. Однако это не значит, что на "чудо на поле 2.0" можно закрыть глаза - его предстоит расследовать как несостоявшееся авиапроисшествие.

В свою очередь ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко отмечает, расследование проводится именно для того, чтобы в итоге составить наиболее подробные и четкие рекомендации, дабы предотвратить похожие случаи.

Напомним, самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов. В предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси.

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