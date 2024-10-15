Самолет, приземлившийся в пшеничном поле, исключили из воздушного флота "Уральских авиалиний"

Решением Росавиации Airbus А320 c бортовым номером RA-73805 авиакомпании "Уральские авиалинии", приземлившийся на пшеничном поле под Новосибирском, исключили из сертификата эксплуатанта. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Лайнер исключен Росавиацией из сертификата эксплуатанта в соответствии с процедурой Федеральных авиационных правил, сертификат летной годности аннулирован", - рассказали в пресс-службе.

Самолет уже начали разбирать на запчасти. Сначала были сняты элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Затем специалисты демонтировали радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической системы, топливной системы, системы кондиционирования воздуха и оба двигателя. Помимо этого на данный момент удалось демонтироваться большую часть механизации крыла.

В компании рассказали, что все компоненты доставят в авиационный технический центр авиакомпании. Двигатели уже находятся в пусти и в скором времени прибудут в Екатеринбург.

На сегодняшний день воздушный флот авиакомпании "Уральские авиалинии" состоит из 51 авиалайнера Airbus: 22 – А320, 14 – А321, 4 - А319, 3 – A320neo, 8 – A321neo.

Напомним, самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов. В предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Экипаж отстранили, а пилоты до последнего хватались за свое место в компании.

После полугода с происшествия стало известно, что самолет собираются разобрать и утилизировать. А позднее лайнер и вовсе предложили оставить в регионе в качестве достопримечательности. В августе уже бывший гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов объявил, что самолет все же разберут на запчасти, которые будут использовать в других самолетах.