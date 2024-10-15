Самолет, приземлившийся в пшеничном поле, исключили из воздушного флота "Уральских авиалиний"

15 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба авиакомпании &quot;Уральские авиалинии&quot;

Самолет, приземлившийся в пшеничном поле, исключили из воздушного флота "Уральских авиалиний"

Решением Росавиации Airbus А320 c бортовым номером RA-73805 авиакомпании "Уральские авиалинии", приземлившийся на пшеничном поле под Новосибирском, исключили из сертификата эксплуатанта. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"Лайнер исключен Росавиацией из сертификата эксплуатанта в соответствии с процедурой Федеральных авиационных правил, сертификат летной годности аннулирован", - рассказали в пресс-службе.

Самолет уже начали разбирать на запчасти. Сначала были сняты элементы пассажирского салона и кабины пилотов. Затем специалисты демонтировали радиоэлектронное оборудование, элементы гидравлической системы, топливной системы, системы кондиционирования воздуха и оба двигателя. Помимо этого на данный момент удалось демонтироваться большую часть механизации крыла.

Демонтаж самолета "Уральских авиалиний" на пшеничном поле под Новосибирском(2024)|Фото: пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии"

Демонтаж самолета "Уральских авиалиний" на пшеничном поле под Новосибирском(2024)|Фото: пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии"

В компании рассказали, что все компоненты доставят в авиационный технический центр авиакомпании. Двигатели уже находятся в пусти и в скором времени прибудут в Екатеринбург.

Демонтаж самолета "Уральских авиалиний" на пшеничном поле под Новосибирском(2024)|Фото: пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии"

На сегодняшний день воздушный флот авиакомпании "Уральские авиалинии" состоит из 51 авиалайнера Airbus: 22 – А320, 14 – А321, 4 - А319, 3 – A320neo, 8 – A321neo.

Напомним, самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов. В предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Экипаж отстранили, а пилоты до последнего хватались за свое место в компании.

После полугода с происшествия стало известно, что самолет собираются разобрать и утилизировать. А позднее лайнер и вовсе предложили оставить в регионе в качестве достопримечательности. В августе уже бывший гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов объявил, что самолет все же разберут на запчасти, которые будут использовать в других самолетах.

Теги: Уральские авиалинии, Росавиация, пшеничное поле, самолет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.08.2024 09:31 Мск Самолет "Уральских авиалиний", севший в пшеничном поле, разберут на запчасти
Ранее 24.07.2024 16:05 Мск "Уральские авиалинии" разрешили остаться в компании пилоту, посадившему самолет в пшеничном поле
Ранее 26.04.2024 10:09 Мск "Вспоминаю 90-е". Пилот "Уральских авиалиний" рассказал, как работает грузчиком после "чуда в поле 2.0"
Ранее 17.04.2024 14:14 Мск Пилот "Уральских авиалиний", посадивший самолет в новосибирское поле, ушел из компании
Ранее 11.04.2024 08:12 Мск Росавиация рекомендовала уволить топ-менеджеров "Уральских авиалиний" после "чуда в поле 2.0"
Ранее 04.03.2024 20:10 Мск Пилоты "Уральских авиалиний", посадившие самолет в новосибирское поле, пребывают в отпуске без содержания
Ранее 28.02.2024 14:43 Мск Лайнер "Уральских авиалиний" хотят оставить в Новосибирской области как достопримечательность
Ранее 11.01.2024 08:37 Мск Самолет "Уральских авиалиний", севший в пшеничном поле, будет утилизирован
Ранее 19.12.2023 16:21 Мск "Уральские авиалинии" не просили уволиться пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском
Ранее 07.12.2023 09:46 Мск В Госдуме попросили прокуратуру проверить "увольнение" пилотов "Уральских авиалиний"
Ранее 07.12.2023 05:07 Мск СМИ: севший в пшеничное поле самолет "Уральских авиалиний" разберут на запчасти
Ранее 06.12.2023 13:21 Мск "Уральские авиалинии" просят уволиться пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском
Ранее 17.11.2023 09:53 Мск Росавиация раскритиковала итоги расследования "чуда на поле 2.0". В отчете 15 ошибок
Ранее 09.11.2023 14:45 Мск "Уральские авиалинии" ждет повторное расследование по "Чуду в поле 2.0"
Ранее 18.10.2023 08:29 Мск Проведенная после "чуда в поле 2.0" проверка показала массу нарушений у "Уральских авиалиний"
Ранее 05.10.2023 12:57 Мск "Уральские авиалинии" могут выплатить 1,2 миллиона за посадку самолета в поле
Ранее 27.09.2023 14:02 Мск По приросту числа летних туристов Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров
Ранее 27.09.2023 04:00 Мск Росавиация выпустила рекомендации, чтобы не допустить посадок самолетов на поле
Ранее 26.09.2023 14:30 Мск Версия: посадившие в поле самолет пилоты не заметили, что летят с выпущенными шасси
Ранее 22.09.2023 07:50 Мск "Уральские авиалинии": севший в поле самолет в будущем сможет выполнять полеты
Ранее 15.09.2023 13:08 Мск В Кремле не знают, будут ли награждать пилотов "Уральских авиалиний", посадивших самолет в поле
Ранее 14.09.2023 16:10 Мск Чудо в поле - версия 2.0. Из самолета "Уральских авиалиний" изъяли черные ящики
Ранее 13.09.2023 12:27 Мск "Уральские авиалинии" рассказали пассажирам, как получить компенсацию в 100 тысяч рублей
Ранее 13.09.2023 11:33 Мск "Пока поля не закончились". Авиакомпанию "Уральские авиалинии" призвали лишить лицензии
Ранее 12.09.2023 11:46 Мск Mash: Основная причина ЧП с A320 - действия второго пилота
Ранее 12.09.2023 10:18 Мск "Компенсация за испуг". Директор "Уральских авиалиний" рассказал о "чуде в поле 2.0"
Ранее 12.09.2023 09:53 Мск Путин поаплодировал пилотам "Уральских авиалиний", посадившим самолет в поле
Ранее 12.09.2023 09:38 Мск Опубликованы переговоры пилотов самолета, севшего в поле под Новосибирском
Ранее 12.09.2023 09:20 Мск Эксперт про посадку самолета в поле: "Пилотов — наградить, руководство "Уральских авиалиний" — наказать"
Ранее 12.09.2023 08:51 Мск Пять человек обратились к медикам после экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний"
Ранее 12.09.2023 08:20 Мск Минздрав: Одному человеку из экстренно севшего в поле самолета потребовалась медпомощь
Ранее 12.09.2023 08:17 Мск Самолет, севший в поле в Новосибирской области, выпущен около 20 лет назад
Ранее 12.09.2023 08:04 Мск Свердловский губернатор поручил эвакуировать пассажиров "Уральских авиалиний"
Ранее 12.09.2023 08:02 Мск Пилот "Уральских авиалиний", которому приписали "чудо на пшеничном поле", заявил, что его не было на рейсе
Ранее 12.09.2023 07:58 Мск СКР возбудил уголовное дело после экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском
Ранее 12.09.2023 07:41 Мск Самолет "Уральских авиалиний" снова сел в поле – никто не пострадал

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети