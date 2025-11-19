Суд вернул в прокуратуру дело пилота, посадившего самолет в поле под Новосибирском

Центральный районный суд Омска вернул прокурору дело пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле в Новосибирской области в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь объединенной пресс-службы омских судов Аскер Абишев.

Защита ранее планировала ходатайствовать об исключении летно-технической экспертизы из материалов дела. По мнению адвоката, эта экспертиза "не только содержит противоречивые сведения, и произведена некомпетентным экспертом".

В начале сентября сообщалось, что транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу командира пассажирского самолета компании "Уральские авиалинии" Сергея Белова, совершившего экстренную посадку на поле под Новосибирском осенью 2023 года. Пилоту вменили нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по статье 263 УК РФ.

Росавиация пришла к выводу, что пилоты при попытке посадки в Омске не смогли определить фактическое положение шасси и створок после отказа "зеленой" гидросистемы, не сумели рассчитать количество топлива и необоснованно решили уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Отсутствовал и контроль за расходом топлива при уходе на запасной аэродром, что проходило при выпущенных шасси, в результате чего лайнер пришлось сажать прямо в поле, не долетев до Новосибирска.