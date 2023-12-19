"Уральские авиалинии" не просили уволиться пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском

Авиакомпания "Уральские авиалинии" не просила уволиться своих пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском.

Ранее информацию о том, что пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова якобы попросили уволиться по собственному желанию, со ссылкой на родственников опубликовали сразу несколько СМИ. Как заявил сегодня первый заместитель генерального директора "Уральских авиалиний" Кирилл Скуратов, информация о том, что летчикам предложили уволиться – неправда.

"Пока мы ничего не можем им сказать, запретить. Они в принципе не летают, <...> так как идет государственное расследование", - цитирует Скуратова ТАСС.

Ранее стало известно, что сведения об увольнении пилотов "Уральских авиалиний" может проверить прокуратура.