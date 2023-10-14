"Мы наблюдаем военный распад ВСУ"

Бывший американский разведчик Скотт Риттер сообщил Youtube-каналу Gegenpo о "впечатляющих успехах" армии России в зоне специальной военной операции.

У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад ВСУ, приводит РИА Новости слова Рихтера, который уточнил, что президент США Джо Байден ничего с этим сделать не может.

Ранее Рихтер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил о том, что западные союзники могут отправить в отставку президента Украины Владимира Зеленского после его провалов. Информация об этом появилась на фоне того, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины. О возможности такого развития событий сообщил тот же Рихтер. Отметим, такое заявление Рихтера – не первое из подобных по теме смещения Зеленского или поражения Украины в конфликте. Например, в конце июля 2023 г. Рихтер заявлял, что Украине придется согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была, либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации.