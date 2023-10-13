Самарца осудили по материалам УФСБ Прикамья за оправдание терроризма

Жителя Самары осудили по материалам УФСБ Прикамья за оправдание терроризма, сообщает "Ъ-Прикамье".

Решение вынес Центральный окружной военный суд. Он оштрафовал виновного на 300 тыс. руб. Приговор суда вступил в законную силу.

По данным УФСБ по Пермскому краю, противоправная деятельность фигуранта была выявлена сотрудниками управления. Житель Самарской области в соцсетях разместил материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки оправдания террористической деятельности Шамиля Басаева (брал на себя ответственность за захват школы в Беслане, теракты в Москве, Грозном и др.).

На основании полученных материалов следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.