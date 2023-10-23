23 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Каникулы в школах Нижнего Тагила начнутся раньше из-за ситуации с ОРВИ

Осенние каникулы во всех образовательных учреждениях Нижнего Тагила начнутся уже на этой неделе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Планируется, что принятые меры позволят разобщить детские коллективы и снизить уровень сезонных заболеваний ОРЗ, ОРВИ и энтеровирусной инфекции. По данным мэрии, на сегодняшний день в 46 школах города на карантин закрыты 103 класса, в 45 детских садах по этой же причине не работает 46 групп.

"Руководителям образовательных учреждений и организаций дополнительного образования Нижнего Тагила рекомендовано установить начало осенних каникул с 25 октября с внесением необходимых изменений в календарные учебные планы. Это также касается учреждений культуры и спорта", - отметил замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

При этом лагеря с дневным пребыванием школьников на время каникул формироваться не будут.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле запретили массовые мероприятия в детсадах и школах из-за ситуации с ОРВИ.

Теги: школы, каникулы, Нижний Тагил


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Ранее 13.10.2023 11:18 Мск В Нижнем Тагиле запретили массовые мероприятия в детсадах и школах

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