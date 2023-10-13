Власти Прикамья могут перенести строительство аквапарка в Камскую долину

Власти Пермского края отказываются от строительства аквапарка на площадке по ул. Калинина, 84, сообщает "Ъ".

Объект планируется возвести в Камской долине. Для этой цели был инициирован перенос краевого картодрома из Камской долины в район аэропорта. По данным издания, строительства аквапарка на ул. Калинина, 84 потребует серьезных затрат на дорожную развязку.

"Действительно, прорабатываются и другие площадки для размещения аквапарка. Необходима более доступная логистика, так что просматриваются разные варианты", - сообщают в региональном минимуществе.

Помимо аквапарка, в проект войдет жилой комплекс, возведением обоих объектов могут заняться инвесторы: иркутское ООО "Востоксвязь" и столичное ООО "Интелтрейд".

Картодром "Камская долина", построенный в 2003 году, имеет площадь 6,19 га. Весной 2021 года его территорию передали в краевую собственность, до этого он находился на балансе спортшколы олимпийского резерва "Старт". Вокруг картодрома располагается более обширная территория в 26,6 га (ул. Спешилова, 94), которую арендует у города пермское ООО "Лэнд" (ГК "ЭКС"). Два года назад сообщалось о возможной продаже холдингом бывшего пермского губернатора Олега Чиркунова права аренды этой земли федеральному девелоперу "Кортрос". В "Кортросе" тогда же заявляли об интересе к жилой застройке Камской долины. Информированный собеседник отметил, что власти могут изъять эту площадку из аренды у ЭКС с помощью механизма комплексного развития территории. Однако это будет возможно после завершения срока аренды, а он, согласно выписке из Росреестра, истекает в июле 2026 года.