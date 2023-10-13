Baza: ВСУ попытались атаковать химический завод в Брянской области

ВСУ минувшей ночью при помощи дрона-камикадзе попытались атаковать химический завод имени 50-летия СССР в Брянской области, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, беспилотник авиационного типа был подавлен силами РЭБ, упал на крышу одного из цехов и взорвался. Пострадавших нет.

За несколько часов до этого еще один беспилотник упал и сдетонировал на территории брянского строительного комплекса "Твой Дом". В результате взрыва загорелось коммерческое помещение.

Ночью Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата Украины над Брянской и Белгородской областями. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что РЭБ подавила дрон на окраине Брянска. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства.