13 Октября 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

Над Брянской и Белгородской областями сбили украинские беспилотники

Средства противовоздушной обороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата Украины над Брянской и Белгородской областями.

Как сообщает Министерство обороны РФ, это произошло около 22.00 мск. Уточняется что беспилотники были самолетного типа.  

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что РЭБ подавила дрон на окраине Брянска. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что средства ПВО сбили беспилотник в Яковлевском округе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в результате удара дрона ВСУ под Белгородом были ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, сотрудница БГТУ имени Шухова Олеся Акифи.

Теги: беспилотники, Украина


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