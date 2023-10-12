Патриарх в окружении "Троицы": в сети обсуждают необычный портрет главы РПЦ

В сети обсуждают необычный элемент интерьера в патриаршей резиденции РПЦ. Он попал в кадр в репортаже пресс-службы Русской Православной Церкви, опубликованном на сайте Патриархия.Ру. Репортаж посвящен заседанию священного синода.

За спиной официального представителя РПЦ Владимира Легойды на одном из кадров виден настенный портрет Патриарха Кирилла на фоне знаменитой иконы "Святая Троица" Андрея Рублева. Композиция картины такова, что ангелы, сидящие за престолом, как будто бы собрались вокруг Патриарха.

В этом году передача РПЦ иконы "Троица" по личному решению президента России Владимира Путина вызвала большой скандал. Многие искусствоведы опасаются, что икона, являющаяся национальным достоянием, может быть утрачена из-за перемещений. В советское время сокровище мировой культуры только один раз покидало Третьяковскую галерею – во время эвакуации в войну.