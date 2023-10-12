"Духовника Путина" перевели в Крым

Митрополит Тихон (Шевкунов), которого называют духовником Владимира Путина, решением синода РПЦ назначен главой Крымской митрополии. До сих пор он возглавлял Псковскую кафедру. Также он освобожден от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области.

СМИ отмечают, что недавно, отвечая на вопрос о слухах о его переводе в Крым, Тихон заявлял, что сам никуда уезжать не собирается. Но оставил пространство для маневра: "Святейшему же не скажешь: "Не переводите меня никуда!".