11 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Названы подержанные иномарки, которые в России можно продать за одни сутки

Названы модели подержанных иномарок, которые в России можно продать меньше, чем за день, поскольку они пользуются огромным спросом. Для составления рейтинга аналитики сервиса "Авито Авто" проанализировали продажи автомобили с пробегом за январь-сентябрь этого года.

В топ-10 вошли Datsun on-DO, Audi A6, Haval Jolion, Subaru Forester, Volvo XC60, Jeep Wrangler, EXEED TXL, MIN IClubman, SEAT Leon и Genesis G80.

"В 2023 году при покупке авто с пробегом на онлайн-аукционе потенциальные покупатели достаточно быстро принимают решение о покупке автомобилей — в среднем за сутки. Отметим, что особой популярностью пользуются азиатские бренды. Так, лидером по "скоростным продажам" становится японский Datsun, а китайские бренды составляют практически половину быстро продаваемых машин", - комментируют эксперты сервиса.

Теги: иномарки, продажа, машина с пробегом, авито


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