В Свердловской области сотрудники ГАИ помогли пассажирам экскурсионного автобуса

Сотрудники полиции из подразделения Госавтоинспекции Артемовского городского округа Свердловской области пришли на помощь пассажирам экскурсионного автобуса, у которого на трассе сломался двигатель.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, автобус в темное время суток ехал по маршруту Туринск – Сысерть. В салоне находились 19 человек (считая водителя), в том числе несовершеннолетний ребенок. Проблемы с мотором начались в районе авто автодороги "Объезд село Покровское". Экипаж ДПС (старший лейтенант Алексей Ивачев и лейтенант Андрей Голубков), патрулируя территорию, обратили внимание на стоящий у обочины микроавтобус с включенной аварийной сигнализацией.

"Попытки водителя вышедшей из строя машины самостоятельно устранить поломку не увенчались успехом. К моменту прибытия полицейских пассажиры мерзли уже полчаса и ситуация осложнялась сильным ветром. Инспекторы разместили женщину с ребенком в салоне служебного автомобиля и сообщили об инциденте коллегам из подразделения ГАИ. Коллега из технического надзора старший лейтенант Игорь Дудин незамедлительно организовал выезд к месту ЧП из Артемовского резервного автобуса местного коммерческого предприятия. Людей доставили в ближайшее кафе, чтобы согреться и дождаться транспорт из Сысерти. Водитель неисправного микроавтобуса с помощью грузовика организации-перевозчика отбуксировал своего "железного коня" к месту ремонта", - отметил полковник Горелых.