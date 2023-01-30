30 Января 2023
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Фото: Аэрофлот

"Аэрофлот" создаст новые региональные базы для облета Москвы

Компания "Аэрофлот" до 2030 года откроет три новых региональных хаба в дополнение к существующим в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Как сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, базы на юге России - Сочи, Минводы и на Дальнем Востоке - Хабаровск, Владивосток будут введены в эксплуатацию в 2022–2023 гг., а база в Поволжье или на Урале откроется в 2025–2026 гг. Пассажиропоток данных региональных хабов без учета рейсов в Москву и Петербург в 2030 году должен достичь 7 млн пассажиров.

Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев сообщил, отличие операционной базы от хаба – в доле трансферных перевозок. Хаб формируется там, где есть пересечение транспортных потоков и удобно стыковать рейсы. Операционные базы формируются в городах, самостоятельно генерирующих большие потоки пассажиров. Поэтому в первом случае больше доля "пересадочных" пассажиров, в другом – "прямых". "Основная идея создания новых региональных баз в том, чтобы «Аэрофлот» освоил потоки из региона в регион, минуя Москву", – отметил эксперт.

В конце 2023 года "Аэрофлот" намерен увеличить показатель по пассажиропотоку группы до 43,5 млн пассажиров. По словам Александровского, менеджмент собирается добиться такого результата в том числе за счет планов перевезти в текущем году более 3 млн пассажиров как внутри России, так и по международным направлениям (Турция, Египет, Пхукет) в рамках "комплексного турпакета". Под этим подразумевается пакет услуг, в который входят перелет, трансфер, проживание и тд. Гендиректор отметил, что раньше "Аэрофлот" такие перевозки выполнял, но нечасто, данное направление будет усилено.

По итогам 2022 года общий объем перевозок авиакомпаний группы "Аэрофлот" составил 40,7 млн человек – это на 5,1 млн меньше, чем годом ранее, сообщают "Ведомости".

Напомним, минимальная стоимость новых самолетов Superjet из российских комплектующих для группы "Аэрофлот" составит 2,256 млрд руб. ($33 млн в пересчете по текущему курсу), первых МС-21 и Ту-214 – 3,144 млрд руб. ($46 млн).

Теги: Аэрофлот, авиация



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