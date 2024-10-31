Олимпийского чемпиона Александра Поветкина временно отстранили от спорта

Российского боксера Александра Поветкина временно отстранили от спорта. Как сообщает РБК, спортсмена заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

Претензии к Поветкину связаны с допинг-пробой, которую проводили 25 октября 2014 года. В тот день боксёр одержал победу над камерунцем Карлосом Такамом в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета.

Причиной отстранения стали данные московской лаборатории.

Спортсмену 45 лет. В этом году он стал вице-губернатором Вологодской области, курирующим молодежную политику, спорт и патриотизм.

Поветкин является чемпионом Олимпийских игр 2004 года, чемпионом мира 2003 года и двукратным чемпионом Европы. В 2011–2013 годах мужчина был чемпионом Всемирной боксерской организации (WBA) в супертяжелом весе. На ринге россиянин провел 40 боев, в которых одержал 36 побед.