МЧС: Есть угроза частичного обрушения дома в Черкесске, где произошел взрыв

Существует угроза частичного обрушения дома в Черкесске, где произошел взрыв газа. Об этом заявил заместитель начальника ГУМЧС России по КЧР Антон Шахбазян в эфире "Россия-24".

По его словам, экспертиза уже назначена, она будет проведена после полного разбора завалов.

По информации ведомства, число погибших увеличилось до пяти - спасатели извлекли еще одно тело. В МЧС уточнили, что пострадали девять человек.

Как сообщалось, взрыв произошел в квартире на пятом этаже. Там жила пожилая женщина. Серьезно пострадали или полностью разрушены более 10 квартир. Из дома эвакуировали около 50 человек. Их разместят в пункте временного размещения на базе школы-интерната.