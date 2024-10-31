Лавров заявил, что конфликт на Украине не может завершиться "вничью"

Разрешение российско-украинского конфликта «вничью» не отвечает интересам обеих сторон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так глава МИД России прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Запад осознал необходимость договариваться и допустил возможность "ничьей".

"Вничью, мне кажется, немножко не передает необходимости надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе в общеконтинентальном масштабе», - отметил Лавров в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что "вничью" — это понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульским договоренностям.

Ранее Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало. Глава МИД России добавил, что в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки", следить за ними нет смысла.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия для немедленного прекращения огня и начала переговоров: это вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание регионов российскими, внеблоковый статус Украины. После вторжения в Курскую область Путин исключил любые переговоры с украинским режимом.