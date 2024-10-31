Силовики задержали группу скинхедов из Екатеринбурга, охотившихся на мигрантов

В столице Урала правоохранительные органы вычислили и задержали группировку скинхедов-неонацистов, охотившихся на мигрантов.

Как передает Telegram-канал УРАЛLIVE со ссылкой на источник в силовых структурах, члены группировки совершали "насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти". Обычным избиением все не обходилось - по данным канала, нападения заканчивались убийством иностранных граждан.

Возглавлял группировку 19-летний парень, который еще в середине месяца напал на троих приезжих. У него дома обнаружили предметы времен нацистской Германии, фашистскую атрибутику, наклейки и значки. Часть находок изъяли и уничтожили, оставшееся - приобщили к делу.

На днях главе группировки предъявили обвинение по пп. "а", "б" ч. 1 ст. 213 УК "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: (а) с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения; (б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".

Сегодня, 31 октября, по решению суда он был отправлен под арест на два месяца.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу за комментарием, ответ к моменту публикации не получен.