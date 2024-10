Янковский: "С "ПиНом" все как-то решится"

Отметивший вчера, 30 октября, свое 34-летие актер Иван Янковский высказался о сериале "Преступление и наказание", премьеру которого на днях отложили в третий раз.

"Насчет "ПиНа" не переживайте, все как-то решится. Its not the journey, its the destination (Это не путешествие, это пункт назначения)", - написал Янковский в своем аккаунте в Instagram*.

Ранее в Сети появились примеры того, что есть в сериале, со ссылкой на тех, кто посетил предпоказ:

"Голый Иван Янковский танцует на столе. Непонятные брызги крови летят на стену. Теперь уже полуголый Янковский карабкается на холм, на вершине которого танцуют мохнатые чудики. Пару кадров спустя дети качаются на качелях — с ними сидит труп. Все это повторяется несколько раз".

Изначально вступительные эпизоды должны были выйти в 22.00 (мск) 26 октября. После этого шоу отложили до 27 октября, потом – до 29-го, но и вчера премьера не состоялась.

*принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская