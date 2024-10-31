Количество погибших при наводнении в Испании увеличилось до 158 человек

Количество погибших в результате наводнения в Испании достигло 158 человек. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в местном правительстве.

Поисковые работы продолжаются. Спасатели ликвидируют последствия стихийных разрушений.

Сильнее всего от наводнения пострадала Валенсия. Накануне туда приехал премьер страны Педро Санчес и посоветовал жителям не покидать домов без необходимости, а также соблюдать все рекомендации спасателей.

Напомним, сильнейшие ливни накрыли южные и восточные части Испании. Пользователи соцсетей опубликовали массу видеороликов. На них видно, как вода смывала на своем ходу автомобили и здания. Разрушены железнодорожные пути и автомагистрали, затоплены тысячи домов. Дожди привели к отключению электроэнергии: без света находятся более 150 тысяч человек.

В пострадавшие районы направили более 1000 военнослужащих испанских подразделений экстренного реагирования. Это наводнение стало одним из самых сильных в Европе за последнее время.