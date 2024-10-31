В Саратовской области столкнулись два КамАЗа, автобус и легковушка, пострадали пятеро

В Саратовской области столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавшие.

Сообщение об аварии поступило в 15.26 в службу "112". В Балаковском районе вблизи ГЭС столкнулись два КамАЗа, ехавший по маршруту Саратов – Балаково автобус и "Лада Веста". По предварительным данным, пострадали пятеро пассажиров автобуса.

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина оказание медицинской помощи пострадавшим находится на особом контроле, сообщил в своем telegram-канале начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.