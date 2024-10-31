В ЯНАО станет меньше депутатов

В Ямало-Ненецком автономном округе станет меньше депутатов из-за объединения Приуральского района с Лабытнанги, сообщают "Погоны и галстуки".

В думе Приуральского района 10 депутатов, в Лабытнанги - 20. В новом парламенте, который будет создан после слияния муниципалитетов, останется только 20 мандатов.

Как сообщает канал со ссылкой на свои источники, предполагается, что 15-16 мест достанется представителям города (где, по данным избиркома, числится 19,4 тыс. избирателей) и 4-5 – представителям района (6,2 тыс. избирателей).