На Данилу Поперечного* составлен протокол за дискредитацию ВС РФ

На комика Данилу Поперечного* составили административный протокол за дискредитацию ВС РФ. Сегодня он был зарегистрирован в Тверском суде Москвы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, блогеру грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

В июне Минюст России включил Поперечного* в реестр иностранных агентов. Одной из причин стало получение им более 60 тыс. долларов от иностранных организаций США и Ирландии.

В июле 2022 года сообщалось, что полиция проверяет стендап-комика на предмет дискредитации ВС РФ. Поперечный* неоднократно выступал против СВО, а недавно и вовсе уехал из России.

*признан в РФ иностранным агентом