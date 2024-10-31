В администрации Сургута прокомментировали оперативные мероприятия

В администрации Сургута прокомментировали ситуацию с обысками, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы, сотрудники правоохранительных органов проводят плановые оперативные мероприятия с привлечением специалистов департамента образования города.

Основанием для проведения оперативных мероприятий стала внутренняя проверка финансово-хозяйственной деятельности департамента образования контрольно-ревизионным управлением администрации в части взаимодействия с частными детскими садами. Субсидирование которых осуществляется за счет средств, предоставляемых бюджету города из бюджета округа.

В Сургуте работают восемь частных детских садов. Информация о выявленных нарушениях передана в надзорные органы.