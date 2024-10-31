Патриарх Кирилл сравнил дешевый труд мигрантов с рабством

Патриарх Кирилл сравнил с рабством дешевую рабочую силу мигрантов. По его словам, такого рода эксплуатация человеческого труда сравнима с крепостным правом и является нравственном предосудительной. Об этом патриарх заявил во время заседания бюро президиума Всемирного русского народного собора.

"Проблемы, связанные с миграцией в нашей стране, сегодня вызывают большую озабоченность. Здесь, конечно, затрагиваются такие темы, как использование дешевой рабочей силы, прибыль, но ведь нечто подобное было и в прошлом. Например, рабство тоже обеспечивало бесплатную рабочую силу, но ведь отказались от такой формы ведения хозяйства! Крепостное крестьянство тоже обеспечивало дешевую рабочую силу, но все это провалилось, оказалось неэффективным и нравственно предосудительным", - отметил патриарх.

Он также добавил, что привлечение мигрантов нарушает целостность российского народа. Последний рискует своей идентичностью, так как вокруг все становится все больше людей с совершенно другой культурой, духовностью и историей.