"Россияне устали": Медведев призвал выдворить из страны определенные категории мигрантов

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости исключить присутствие на территории страны мигрантов, не желающих работать, учиться, а также представляющих угрозу безопасности России. Об этом он сообщил во время совещания по государственной миграционной политике. Соответствующее видео опубликовано в его соцсетях.

"Мигранты, которые не работают и не учатся должны, в конечном счете, покинуть Россию. Необходимо полностью исключить присутствие нежелательных лиц на территории нашей страны, тех, кто представляет угрозу безопасности РФ. Это особенно важно в период специальной военной операции", - заявил Медведев.

Он также рассказал, что россияне устали от "безобразного поведения" отдельных представителей приезжих, чему уже пора положить конец. В связи с этим Медведев предложил ввести жесткий контроль за всеми миграционными процессами на территории России.

"Решать проблемы в сфере миграции нужно на всех уровнях власти, а не только на федеральном уровне, это очевидно. Задача абсолютно общая вплоть до муниципалитетов", - отметил Медведев.

Помочь с этим должен цифровой профиль мигранта - он позволит идентифицировать иностранца на территории всей России. Однако для этого необходимо сначала усовершенствовать имеющиеся информационные системы. Также уже ведется работа над большим законопроектом, куда будут включены все принимаемые меры в сфере миграции.

"Разработка большого законопроекта в сфере миграции, выезда из РФ, а также условий пребывания пока не завершена, она продолжается, и должна быть доведена до конца, в том числе в результате работы нашей с вами комиссии", - рассказал Медведев.

Он добавил, что привлекать в страну нужно именно соотечественников и специалистов высокого класса, которые разделяли бы традиционные российские ценности. А для этого необходимо создать соответствующие условия.