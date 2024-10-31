Для обвиняемого в госизмене жителя Нижнего Тагила запросили 17 лет "строгача"

В Свердловском областном суде завершились прения сторон по делу жителя Нижнего Тагила Данила Мухаметова. Мужчину обвиняют в государственной измене, ему грозит солидный срок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Мухаметову вменяют передачу спецслужбам Украины сведений военно-технического характера. По версии следствия, он делал это за денежное вознаграждение. Как отметили в облсуде, свою вину уралец признал частично.

В ходе прений гособвинитель запросил для Данила Мухаметова 17 лет колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в 300 тысяч рублей. Оглашение приговора состоится на следующей неделе, 5 ноября.

Весной 2023 года супруги Данил и Виктория Мухаметовы были задержаны в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации ФСБ. Дело Виктории было выделено в отдельное производство, женщина полностью признала свою вину. Суд также посчитал ее виновной в госизмене и приговорил к 12,5 годам колонии общего режима и 300 тысячам рублей штрафа.