В Ленобласти прошел масштабный рейд в цыганских поселениях: задержаны 50 человек

В Гатчинском районе Ленобласти прошел масштабный антинаркотический рейд по местам проживания цыган. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, обыски провели "в местах компактного проживания кочевого народа, у отдельных представителей которого одним из видов криминального бизнеса традиционно считается изготовление и продажа запрещенных веществ".

В одном из частных домов в деревне Новосиверская полицейские обнаружили оборудование для изготовления синтетических наркотиков и несколько килограммов неизвестного вещества. Кроме того, в ходе обысков изъято 15 миллионов рублей и незарегистрированное оружие: два травматических пистолета и охотничье ружье.

В отделы полиции доставлены более 50 мужчин, их проверят на причастность к преступлениям. Отмечается, что работники военокоматов вручили им уведомления о постановке на воинский учет.

Ранее глава Коркинского муниципального округа Челябинской области Наталья Лощинина ушла в отставку в связи с произошедшими антицыганскими погромами, вызванными убийством женщины-таксиста.

Напомним, 24 октября жители Коркино в Челябинской области вышли на сход из-за убийства местной жительницы. Они уверены, что ее зарезали двое несовершеннолетних цыган. Тело 40-летней Елены, которая работала таксистом, с ножевыми ранениями нашли 23 октября вечером. Не надеясь на местную власть и полицию, жители пришли к домам диаспоры и потребовали, чтобы им выдали убийц. Несколько домов цыган подожгли, также были подожжены и перевернуты несколько машин. Цыганская община ответила выстрелами. Силовики провели задержания наиболее активных с обеих сторон граждан. После этого в регионе полицейские начали проводит рейды.