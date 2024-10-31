Ozon отменяет функцию постоплаты для значительного количества товаров

Начиная с 1 ноября пользователи Ozon не смогут выбрать функцию постоплаты для ряда товаров на маркетплейсе. Такая возможность останется только для заказов категории fashion, где товар необходимо примерить или визуально оценить.

Как передает слова представителей компании РИА Новости, в эту категорию входят одежда, обувь, аксессуары, ювелирные украшения и другие товары, который нужно примерить.

"Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию - заказ нужно будет оплатить при оформлении", - рассказали в компании.

Там также отметили, что по статистике, именно товары категории fashion приобретали в два раза чаще с постоплатой. Другие же заказы большинство пользователей зачастую оплачивали сразу, даже когда имели возможность сделать это при получении.

Что же касается тех, кто выбрал постоплату, но чей заказ должен прийти после 1 ноября - для них все еще действует функция оплаты при получении в пунктах выдачи.