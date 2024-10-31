У ВСУ ухудшилась логистика после потери Ясной Поляны

Потеря армией Украины села Ясная Поляна на юго-западе ДНР ухудшила ее логистику.

Это случилось к востоку от Великой Новоселки, где Вооруженные силы Украины оборудовали мощный укрепрайон, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко охарактеризовал ситуацию в зоне специальной военной операции словами "фронт у нас посыпался". И привел причины именно такого развития.

"Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас "посыпался". К сожалению, в Селидово уже зашли <...> [российские военные], и они уже там закрепляются. <...> Это даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", - сказал офицер.