14 Сентября 2022
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Экономика За рубежом
Баренцбург, Норвегия (2017) | Фото: slashchilina.ru

От энергетического кризиса в Европе выиграла Норвегия

Норвегия почти что гребет деньги лопатой в связи с энергетическим кризисом в Европе, пишет британский The Economist.

Норвегия занимает четвертое место в мире по экспорту газа, и в связи с уменьшением поставок из России для Осло наступило золотое время. Европейские страны, отказавшиеся от российского газа, покупают его в Норвегии по завышенной цене.

"В Норвегию потекли неприлично большие деньги. Сейчас доходы Норвегии от экспорта энергоносителей превысили 200 млрд долларов в год", - констатирует издание.

Польша даже выразила возмущение ценами на норвежский газ. В Норвегии заявили, что таковы условия рынка.

На днях ЕС отказался от введения предела цен на российский газ и планирует заменить его налогами на прибыль энергетических компаний, работающих на ископаемом топливе. Как пишет Reuters, план ЕС строится на двух китах: ограничении прибыли энергокомпаний и сокращении потребления. Проект предусматривает обязательство для всех стран сократить потребление электроэнергии на 5%. Подписание соглашения намечено на 30 сентября.

Теги: ЕС, Норвегия, газ



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