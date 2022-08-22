Суд подтвердил правоту действий администрации Перми в споре из-за микрорайона Красные казармы

Суд подтвердил правоту действий администрации Перми и отказал во взыскании убытков по земельным участкам в ЖК "Арсенал", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.



22 августа суд поддержал позицию администрации Перми в споре со "Строительно-монтажным управлением №3 Сатурн-Р". Краевой арбитраж отказал компании во взыскании с муниципалитета убытков в сумме 259,9 млн руб. Городскую администрацию в суде представлял департамент земельных отношений и департамент градостроительства и архитектуры.

Напомним, в ноябре 2020 года представители строительной компании предъявили иск о взыскании с муниципалитета убытков, которые по мнению истцов, компания понесла в связи с фактическим изъятием земельных участков в микрорайоне Красные казармы.

В 2018 году власти города, края и "Сатурн-Р" заключили трехстороннее соглашение о безвозмездном проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и передачу в муниципальную собственность здания школы, а также возведении объектов социальной инфраструктуры. В 2020 г. было заключено дополнительное соглашение о передаче городу школы со стадионом и детским садом, а также помещений на первых этажах многоэтажных домов. Завершить строительство нужно было не позднее 1 сентября 2020 года и в течение месяца передать объекты муниципалитету.

За 2,5 года было проведено 22 судебных заседаний, судом исследовано более 10 томов дела.

Отметим, что в ходе судебного разбирательства была назначена и проведена экспертиза АНО «Союзэкспертиза Пермь», которая также подтвердила правоту муниципалитета.