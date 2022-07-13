13 Июля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
пляж отдых вечер отдыхающий закат озеро пруд река водоем (2008) | Фото: Накануне.RU

Утонувший в Урае ребенок не умел плавать

Прокуратура Урая проводит проверку в связи с гибелью 14-летнего ребенка, утонувшего на реке Конда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, 12 июля 2022 года мальчик со своими друзьями пошел на водоем, чтобы искупаться. Подросток, не умевший плавать, во время купания утонул. На место происшествия выезжал прокурор города Антон Якименко.

"По данному факту прокуратурой проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водных объектах, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Проведение проверки прокуратурой округа взято на особый контроль.

Напомним, после произошедшего глава города Тимур Закирзянов провел экстренное совещание. Было принято решение запретить не только купаться в реке, но и отдыхать на берегу. Мэр отметил, что организовать местный пляж невозможно из-за скорости течения и рельефа.

Отметим, что в Югре это четвертый за неделю случай гибели ребенка на водоеме. Ранее ребенок утонул в озере Окунево в Советском районе, еще один случай произошел в Нижневартовском районе, другой — в Лангепасе.

Теги: Урай, отдых, река, Конда, ребенок



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Ранее 13.07.2022 10:42 Мск В Урае запретят отдыхать на берегу реки из-за гибели ребенка


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